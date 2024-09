Corinthians vende todos os ingressos para o duelo contra o Atlético-GO

O Corinthians informou, nesta quinta-feira (19/9), que todos os ingressos para o jogo contra o Atlético-GO, no sábado (21), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, foram vendidos. As equipes se enfrentam pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é um duelo direto contra o rebaixamento e o Timão terá apoio máximo de seu torcedor para o embate.

Além disso, a partida deve marcar a estreia de Memphis Depay com a camisa corintiana. O holandês treinou normalmente nesta quinta-feira e deve ao menos começar no banco de reservas o embate. A primeira partida do atacante impulsionou as vendas dos torcedores, que anseiam em ver a nova contratação alvinegra.

Contudo, para a partida, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro André Ramalho, que está suspenso. Pelo mesmo motivo, o técnico Ramón Díaz ficará fora do banco de reservas. Emiliano Díaz será o técnico na partida. Matheus Bidu, que está recuperado de desconforto no músculo posterior da coxa direita, também pode começar o embate.

Por outro lado, o volante Raniele segue afastado dos exercícios com os demais jogadores. Ele ainda se recupera de um desconforto no músculo adutor direito e fez apenas trabalhos físicos em campo. Ele pode ser relacionado para a partida, mas deve ficar no banco de reservas.

Por fim, a partida tem caráter crucial para o Timão, que precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. O Alvinegro está na 18° colocação, com 25 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de descenso.

