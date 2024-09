Carrillo é apresentado no Corinthians: ‘Quero fazer história, ganhar títulos’

O Corinthians apresentou na tarde desta quinta-feira (19/), o meia-atacante peruano André Carrillo. O jogador já atuou em duas partidas com a camisa do Timão. Ele entrou no segundo tempo nas partidas contra o Botafogo, pelo Brasileirão e contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. Assim, o jogador comentou sobre como vem sendo sua adaptação no Brasil tão rápido.

“Tenho um ano de contrato e estou tranquilo em relação a isso, o importante é que venho de uma liga diferente totalmente, aqui a competitividade é maior e a pressão também. Estou tranquilo. Venho somar para o clube conseguir os objetivos”, disse Carrillo, que prosseguiu.

“Quando vem a uma equipe grande, a ideia é ficar tempo, fazer história e ganhar títulos. Tenho uma carreira de grandes clubes e ganhei títulos, graças a Deus. A intenção é ajudar com minha experiência e fazer parte da história do clube, não passar despercebido aqui”, completou o meia-atacante.

Carrillo reencontra Ramón Díaz no Corinthians

Além disso, ele comentou sobre como vem sendo o reencontro com Ramón Díaz. Afinal, os dois trabalharam junto no Al-Hilal, da Arábia Saudita e a chegada do peruano foi um pedido do treinador.

“Joguei pouco, como todo mundo sabe, é parte da adaptação, falei com o técnico. Primeiro jogo perdemos, na Sul-Americana fomos bem. Vou trabalhar muito, com muita raça. O mister foi parte de minha chegada aqui e vou trabalhar bastante para alcançarmos nossos objetivos”, falou o peruano, que seguiu.

“Conheci (Ramón Díaz) no Al-Hilal, tivemos sorte de ganharmos títulos juntos e fizemos uma boa amizade. Mas não misturamos o que acontece no campo e na vida normal. Quando trabalhamos juntos, tinha jogo que ficava no banco e fora da convocação, mas mantivemos a relação. Sabemos diferençar a amizade com o trabalho”, finalizou.

Veja outras respostas do jogador

Como chega no Corinthians

Fisicamente estou bem, cada dia melhor. Hoje me sinto bem quando jogo no meio-campo, com dois no meio ou três no meio. Mas se precisar de segundo atacante, ponta, estou pronto para ajudar.

Briga contra o rebaixamento

Vou ajudar com certeza. Tenho anos jogando no alto nível. Vou ajudar a dar tranquilidade, muita gente que não passou por brigar para não cair. Mas por sorte passei por muita coisa e pude ajudar a equipe.

Ambições

Minha ambição é ficar muito tempo, fazer história, levantar troféus e ser reconhecido no futebol brasileiro.

