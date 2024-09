Comentarista do SporTV, Mansur exalta o Botafogo: ‘Equipe que mais me encanta’

O comentarista Carlos Eduardo Mansur expôs todo o seu encanto com o Botafogo de 2024, na última quarta-feira (18). Isso porque, durante o programa “Troca de Passes”, do SporTV, o profissional exaltou o domínio que o Glorioso conseguiu impor sobre o São Paulo, no Nilton Santos. Mesmo que o duelo tenha ficado no empate, na partida de ida das quartas de final da Libertadores.

“Botafogo x São Paulo foi um jogo absolutamente espetacular, muito bom mesmo, apesar do 0 a 0. O primeiro tempo do Botafogo foi absolutamente avassalador. Só o futebol permite que uma diferença entre dois times do tamanho que vimos antes do intervalo vá terminar empatado. Em qualquer outro esporte aquilo seria uma vantagem para encerrar o jogo. No segundo tempo, com mudanças táticas, o São Paulo consegue equilibrar”, esclareceu o comentarista.

Em seguida, Mansur faz uma comparação entre o time alvinegro desta temporada com o Rubro-Negro, comandado por Jorge Jesus, cinco anos atrás. O ponto central foi a admiração pelo futebol apresentado.

“O Botafogo produziu no primeiro tempo do jogo mais um dos seus grandes momentos na temporada. Em seus melhores momentos, o Botafogo é o que mais me impressiona no futebol brasileiro desde 2019, desde o Flamengo de 2019. Não estou dizendo que são iguais, do mesmo nível ou que vão ter conquistas de tamanho igual. Se pegar os melhores momentos de futebol do Botafogo, pela forma de jogar, intensidade, ritmo, é o que mais me encanta no futebol brasileiro desde 2019”, acrescentou o comentarista.

Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro

Além da Libertadores, o Glorioso também está em condições favoráveis para conquistar o Campeonato Brasileiro. Afinal, é o líder do torneio, com 53 pontos. Inclusive, seu compromisso seguinte na competição é o clássico com o Fluminense, às 18h30 (de Brasília), no próximo sábado (21), no Maracanã.

Vale ressaltar que a vantagem do Botafogo para o segundo colocado, o Palmeiras, é de apenas três pontos. Ou seja, uma vitória no clássico válido pela 27ª rodada se torna ainda mais essencial, além da rivalidade envolvida.

