Torcedor curte jogo do Manchester United de ângulo único

Alguns momentos vividos por Tyler Richmond durante o jogo do Mnachester United no Old Trafford - (crédito: Foto: Reprodução TikTok)

O duelo entre Manchester United e Barnsley, pela Copa da Liga Inglesa, reservou uma experiência única para o torcedor Tyler Richmond. Ele teve a chance de assistir ao jogo atrás do banco de reservas no Old Trafford, além de interagir com Erik ten Hag, técnico dos Red Devils, e outros integrantes da equipe.

O momento foi compartilhado no TikTok, logo após a goleada dos donos da casa por 7 a 0 sobre a equipe da 3ª divisão inglesa, ocorrida na última terça-feira (17). No vídeo, Tyler registra o ir e vir de jogadores no banco de reservas.

Outro ponto alto da filmagem é a interação com Ruud Van Nistelrooy, ex-atacante que é ídolo do United e atualmente auxiliar de ten Hag. Ele também registrou o momento de um dos gols da partida, feito por Marcus Rashford.

Com tantos gols, deu até para Tyler comemorar juntos com os atletas, assim como filmar o trabalho tático da equipe analisado no tablet pela comissão técnica. Ele também conversou com o zagueiro Jonny Evans e viu seu nome ecoar nos alto-falantes do estádio.

Por fim, o torcedor ainda ganhou um autógrafo do técnico Erik ten Hag.

Confira o vídeo:

