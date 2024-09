Martínez elogia Depay e exalta torcida do Corinthians: ‘Não para de cantar’

Em uma tarde de apresentações no Corinthians, José Martínez conversou com a imprensa sobre sua chegada ao clube paulista, no CT Joaquim Grava. O volante, de 30 anos, que atuava pelo Philadelphia Union, dos Estados Unidos, falou sobre a honra de ter assinado com o Timão e enalteceu a Fiel torcida, neste primeiro contato.

“Philadelphia me recebeu da melhor maneira, pude fazer coisas boas. A decisão que tomei de vir ao Brasil e ao Corinthians foi motivação grande para mim, valor do presidente, de Fabinho. É uma honra, um sonho, uma grande equipe. Estou agradecido e contente de estar aqui”, explicou.

“Nunca esperei estrear como visitante, sempre gostei de estrear como mandante. Não esperava perder. Quando jogamos de local, senti algo diferente, porque a torcida não para de cantar. Foi algo muito motivador, gostei muito de jogar este jogo. Todas as pessoas, não só a torcida, os companheiros me deram essa confiança para jogar como mandante. Creio que foi meu melhor jogo aqui”, completou.

Convivência com Depay

Nos recentes treinamentos, Martínez esteve bem próximo do principal reforço do Corinthians nesta janela: Memphis Depay. Na coletiva de apresentação, o atleta explicou como se comunica com o atacante e afirmou que o holandês irá ajudar muito a equipe a conseguir alcançar seus objetivos.

“Quando cheguei, todos os jogadores me receberam bem, é o que um jogador precisa quando chega. Ele vai nos ajudar muito, a verdade é que me senti muito bem aqui, os companheiros foram muito bem. Com Memphis é outra coisa, motiva muito, foi uma das melhores contratações do ano. Ele vai nos ajudar muito dentro e fora de campo”, analisou.

“Tive cinco anos nos EUA e pude aprender inglês. Como viram, falei em inglês e também dei indicações em inglês. Às vezes me confundo inglês, espanhol, questão de tempo para me acostumar (risos). Importante é falar na partida e ajudá-lo, isso será mais importante”, completou.

Dessa forma, o venezuelano defendia as cores do Philadelphia, dos Estados Unidos, desde 2020 e por lá disputou 148 jogos, marcou três gols e distribuiu dez assistências. Além disso, o volante também teve passagens por Deportivo JBL de Zulia e FC Zulia, todos da Venezuela.

Por fim, ao longo da carreira, o jogador já acumula convocações para a seleção venezuelana, com 31 partidas, até o momento, e disputou as duas últimas edições da Copa América. Ele assinou como Timão até o fim de 2027.

