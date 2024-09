Torcedores de Flamengo e Peñarol brigam no Rio antes de partida

Mais uma confusão envolvendo torcedores do Flamengo e Peñarol marcam as horas antes da partida entre as equipes pela Libertadores. Em 2019, última vez que os times se enfrentaram pela competição, torcedores dos dois clubes ‘protagonizaram’ brigas feias nas praias do Leme e de Copacabana. Na ocasião, um rubro-negro morreu e um uruguaio acabou sendo preso.

Dessa vez, a polícia militar teve que intervir em uma confusão entre os torcedores na manhã desta quinta-feira (19), na Praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro. O local é o ponto de encontro da torcida uruguaia. Uma vez que, já com receio de confusão, o Peñarol alugou o Camping Clube do Brasil, no Recreio dos Bandeirantes, para concentrar a torcida.

Assim, os torcedores uruguaios estavam em quiosques na orla e cantavam músicas de arquibancadas, próximos ao camping. Porém, dois torcedores rubro-negros saltaram de uma moto e os chamaram para a briga. Além de socos e chutes entre os torcedores, um torcedor do Peñarol arremessou um vaso de planta que ficava na mesa de um dos quiosques em um dos carros da polícia. Dessa forma, os policiais tentaram amenizar a confusão, e pra isso, um policial deu um tiro para o alto para afastar a tumulto.

No entanto, após o término da confusão, a torcida uruguaia segue no local ‘curtindo’ o pré-jogo. Eles aguardam todos os torcedores para irem para o estádio. A partida de ida pelas quartas de final é às 19h (de Brasília), no Maracanã.

