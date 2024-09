Ex-técnico do Flamengo sai em defesa de Gabigol e cobra Tite por meritocracia no ataque

Gabigol cai para última opção no ataque do Flamengo após lesão de Pedro - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

As críticas ao planejamento da comissão técnica do Flamengo ganhou coro de Joel Santana. Com passagens pelo Rubro-Negro, o ex-treinador ficou extremamente insatisfeito com a decisão de Tite em remanejar Gabigol à terceira opção do ataque – atrás de Carlinhos, por exemplo. Mas como nem tudo termina em juízo, o profissional também deu conselhos ao atual comandante sobre como lidar melhor com a situação.

Joel Santana expôs sua insatisfação com o tema através de um vídeo publicado em seu canal no Youtube. O ex-técnico usou a idolatria de Gabigol como argumento para justificar outra posição para o atacante no elenco com base em meritocracia.

O vídeo divulgado por Joel rebate as declarações de Tite sobre a briga por posição no ataque. O técnico do Flamengo confirmou que, hoje, Gabigol está atrás de Bruno Henrique e Carlinhos como possível substituto de Pedro – fora dos gramados até 2025.

“Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético-MG, com gol, decisivo contra o Vitória. Por isso essa opção. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia com gol, com assistência”, defendeu Tite.

Joel sai em defesa de Gabigol

O ex-técnico começou seu posicionamento em tom bastante crítico, mas terminou de uma maneira mais apaziguadora, com conselhos a Tite.

“Com todo respeito ao Carlinhos, mas desculpe o que eu vou falar. O Tite já chegou e já definiu pelo Pedro, tudo bem, é do treinador. Pedro machucou, quem entrou? Bruno Henrique. Bruno Henrique machucou, quem entrou? Carlinhos. P****, não tem dinossauro que aguente um negócio desse”, e continuou:

“Tu acha que o cara está feliz? O nosso querido centroavante que deu tantas e tantas glórias está triste, está magoado. Então senta os dois, ‘vamos bater um papo nós dois’ você e o Gabi, cara. Senta os dois e conversa: ‘Tite se você não me quiser, me manda embora, cara’. Você não pode ficar passando essas decepções”, opinou Joel em um trecho do vídeo.

Renovação com Flamengo

Setembro se aproxima do fim e ainda não há qualquer definição sobre o futuro de Gabigol. Ao que tudo indica, porém, não será no mesmo lugar dos últimos seis anos. O contrato entre Flamengo e Gabriel Barbosa tem vigência até o fim de dezembro, e o jogador está livre para negociar com outros clubes nesse período.

Recentemente, Rodolfo Landim presidente do Flamengo, atualizou a imprensa sobre a novela envolvendo o artilheiro. “O Gabriel é um grande ídolo da nossa história. Estão marcadas juntas. O que ele ajudou é incontestável, desde 2019. (…) O que tenho dito: quando fazemos uma proposta, nós analisamos o contexto todo… Temos confiança na capacidade de recuperação do Gabriel, que fizemos proposta de renovação por um ano. Segue em mesa”.

