Palmeiras treina e terá mudanças para jogo contra o Vasco

O Palmeiras segue sua preparação para encarar o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (19), a equipe treinou na Academia de Futebol sob o comando do técnico Abel Ferreira.

No treino, a comissão técnica deu ênfase nas dinâmicas táticas, aperfeiçoando as saídas de bola e marcações em espaços curtos. Em seguida, já com o campo mais aberto, os atletas aprimoraram conceitos de jogo.

A atividade foi marcada pela ausência de Estêvão, que já não havia treinado na última quarta, por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Dessa forma, o treinador começa a pensar no substituto do jovem, que vem sendo um dos grandes destaques do time no Brasileirão.

Além de Estêvão, o técnico Abel Ferreira conta com outros desfalques para o duelo contra o Cruz-Maltino. Caio Paulista foi expulso contra o Criciúma e está suspenso. Assim, Vanderlan deve ser o substituto natural. Por outro lado, Bruno Rodrigues, Mayke, Piquerez e Gabriel Menino seguem lesionados. O volante já iniciou a transição física e está mais perto de voltar a jogar. Tanto que participou da atividade no campo nesta quinta.

Palmeiras aguarda recurso do STJD sobre Zé Rafael

O treinador, contudo, ainda não sabe se poderá contar com Zé Rafael. O volante está suspenso pelo STJD por ter brigado com Rodrigo Nestor no clássico contra o São Paulo, no dia 18 de agosto. O palmeirense já cumpriu dois dos quatro jogos impostos pelo tribunal. No entanto, o Palmeiras aguarda decisão de um efeito suspensivo e recurso para diminuir a punição.

Dessa maneira, Abel deve mandar a campo a seguinte escalação contra o Vasco: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Rony (Lázaro) e Flaco López.

Palmeiras encara o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Alviverde é o segundo colocado do Brasileiro, com 50 pontos, a três do líder Botafogo.

