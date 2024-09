Igor Cariús atinge a marca de 50 jogos pelo Sport e projeta novos objetivos

O lateral-esquerdo Igor Cariús alcançou a expressiva marca de 50 jogos com a camisa do Sport, durante a partida contra o Goiás, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada na última quarta-feira (18). O confronto terminou empatado em 1 a 1, e Igor, mais uma vez titular da equipe, comemorou o feito e destacou seus planos para o futuro.

“Muito feliz por alcançar essa marca expressiva com a camisa do Sport. O nosso time mostrou uma grande entrega durante todo o jogo e conquistou um ponto que será muito importante. Espero poder aumentar essa marca, alcançar números ainda mais expressivos e continuar ajudando o clube”, comentou o atleta.

Com um gol e oito assistências em 50 partidas pelo Leão, Cariús tem sido um dos principais destaques da equipe. Nas últimas rodadas, o lateral tem atuado pelo lado direito da defesa, demonstrando versatilidade e solidez. O Sport vive um bom momento, ocupando a quarta colocação na tabela da Série B, com 43 pontos, e está invicto há cinco jogos.

Assim, o próximo desafio da equipe será fora de casa, contra o Paysandu, na segunda-feira (23), e Igor projeta uma preparação intensa para o confronto.

“Estamos vivendo um bom momento na competição, com cinco jogos de invencibilidade e três vitórias. Precisamos manter essa sequência para seguirmos firmes no G4. Sabemos que será um jogo difícil contra o Paysandu, mas vamos nos preparar bem para buscar mais uma vitória”, concluiu.

