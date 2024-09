Grêmio afasta auxiliar de Renato após acusações de violência doméstica

Alexandre Mendes (esquerda) é o braço direito do treinador Renato Gaúcho (direita), na sua comissão técnica no Grêmio - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio)

O Grêmio buscou se blindar e anunciou o afastamento do auxiliar técnico, Alexandre Mendes, de maneira preventiva, nesta quinta-feira (19). Isso porque o profissional, que faz parte da comissão técnica de Renato Gaúcho, é alvo de acusações de violência doméstica. Ele seria o responsável por ficar na área técnica no próximo embate do Imortal, quando enfrentará o Flamengo. Isso porque o treinador principal cumpre sua última partida de suspensão após punição do STJD. Com isso, a tendência é a de que Marcelo Sales e James Freitas sejam os substitutos.

A decisão foi tomada pelo Tricolor Gaúcho de forma preventiva. Além disso, o clube argumenta que não tem provas suficientes sobre o caso. Inclusive, aguarda a atuação da polícia por meio de investigação do episódio. O Imortal teve tal atitude depois da repercussão nas redes sociais de fotos e vídeos em que uma mulher exibe machucados. Assim como a divulgação de um áudio, com entonação de medo, no qual afirma “não aguentar mais”. Recentemente, a vítima em questão esteve em um relacionamento com Alexandre Mendes e fotos do casal também viralizaram.

Grêmio tem baixa também na zaga

O Grêmio terá também um desfalque em campo para o confronto com o Flamengo, no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), na Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Jemerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na competição. A punição no último compromisso da equipe, o empate em 2 a 2 com o Bragantino, foi a primeira desde que se transferiu para o Tricolor Gaúcho. Os outros dois cartões, ele recebeu quando ainda defendia o Atlético.

Assim, o cenário é de dúvida de quem ficará com a vaga entre os 11 iniciais, já que a expectativa é a de que a dupla de zaga fosse formada por Jemerson e Kannemann. Provavelmente, o substituto será Gustavo Martins, que volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. As outras alternativas são Geromel, Natã e Rodrigo Caio. Por outro lado, Rodrigo Ely ainda apresenta desconforto muscular e deve ficar fora da lista de relacionados.

