De esquerda, Coutinho anota golaços em treino do Vasco

O meia Philippe Coutinho foi um dos destaques no vídeo publicado pelo Vasco, nesta quinta-feira (19). Afinal, em trecho onde aparecem os jogadores treinando finalização no CT Moacyr Barbosa, o craque anotou golaços de pé esquerdo.

Destro, o jogador esbanjou qualidade na atividade, mandando no ângulo do goleiro Pablo mesmo utilizando seu pé não preferencial – veja em vídeo abaixo. Os lances chamaram, assim, a atenção dos torcedores vascaínos nas redes.

Anunciado em julho, Coutinho já tem cinco jogos pelo Vasco e um gol marcado. Foi na última partida do time na temporada, no domingo (15), contra o Flamengo, pela 26ª rodada do Brasileirão. O gol saiu logo em seu retorno aos gramados, após ter ficado afastado por mais de um mês. No período, ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e também pegou Covid-19.

Confira a partir do minuto 1’44”