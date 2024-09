John Textor, do Botafogo, garante: ‘Vamos competir por um longo tempo’

O Botafogo está vivo na Libertadores. Apesar do empate sem gols contra o São Paulo, na quarta-feira (18), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, no Nilton Santos, a equipe segue em busca da classificação para semifinal. E quem tá confiante em um título em breve é John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro.

“Depois do ano passado, ninguém pode estar confiante. Eu sinto que somos um time melhor. Acho que temos mais equilíbrio. Acho que soubemos lidar com as oscilações, os altos e baixos. Eu não acho que os altos e os baixos sejam tão extremos agora. Em um dia ruim somos melhores do que em vários dias bons no ano passado. Talvez isso nos dê um título, uma copa. Eu sinto que esse clube vai competir por títulos. Vamos vencer um em breve, não sei se este ano ou no ano que vem. Vamos competir por um longo tempo”, disse.

Ano passado, o Glorioso ficou perto de conquistar o Campeonato Brasileiro – título que não conquista desde 1995. No entanto, deixou escapar nas últimas rodadas e, por fim, o Palmeiras foi campeão.

Neste ano, o Botafogo segue em busca de dois títulos: além da Libertadores, a equipe quer o Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro é líder com 53 pontos, com uma vantagem de três para o segundo colocado – que é o Palmeiras.

John Textor analisa empate contra o São Paulo

O gol contra o São Paulo não saiu, porém, a equipe alvinegra teve volume de jogo e criou muitas oportunidades. Dessa forma, John Textor fez uma análise da partida e ainda afirmou que se o time sempre jogar assim, apostaria na equipe todos os dias da sua vida.

“As pessoas estão cansadas dessa expressão, mas é o futebol. Criamos muitas oportunidades, tivemos posse. Tivemos controle daquilo que queríamos fazer. Eles tiveram oportunidades também. Os torcedores merecem isso. Isso é o que o Botafogo faz. Estrutura, grande futebol… Parecia que poderia ser 2 a 0 só no primeiro tempo, mas São Paulo também poderia ter vencido. É irritante, mas é o futebol. Estamos preparados para o jogo de volta. Se jogarmos dessa forma, apostaria nessa equipe todos os dias da minha vida”, afirmou.

Dessa forma, Botafogo e São Paulo brigam pela vaga na semifinal na próxima quarta-feira (25), no jogo de volta no Morumbis. Quem vencer se classifica. Já um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

