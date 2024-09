Ex-árbitro explica por que não expulsou Messi: ‘Era para amarelo, vai custar seu uniforme’

O ex-árbitro chileno Carlos Chandía compartilhou detalhes de uma ocasião em que decidiu não expulsar o atacante argentino Lionel Messi. O camisa 10 cometeu uma falta e já tinha um cartão amarelo, mas “ganhou” o benefício.

“Messi, do nada, pegou uma bola e tocou com a mão no meio do campo. Não havia chance de gol para a seleção mexicana. Eu disse a ele: ‘Esta jogada é para amarelo, mas vai custar seu uniforme’. E eu não mostrei o cartão amarelo, pois faltavam apenas dois minutos e meio para o final do jogo”, explicou Chandía.

A situação ocorreu na Copa América de 2007, quando Messi tinha apenas 20 anos e vestia a camisa 18 da Argentina. Após a partida, o jogador deixou o uniforme no vestiário.

“Ele deixou a camisa comigo no vestiário depois. Ele até queria me entregar em campo, mas eu disse: ‘Não, não, não. Me entregue no vestiário’. Então, ele chegou com a camisa e a deixou lá”, finalizou.

