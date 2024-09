Flamengo e Fluminense empatam pelas quartas do Brasileirão Sub-17

Em clássico pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, Flamengo e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (19), no Estádio da Gávea. Keven Samuel abriu o placar para o Tricolor, mas Joshua deixou tudo igual no placar.

Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, Keven Samuel abriu o placar e colocou o Fluminense na frente. Jogando em casa, o Flamengo reagiu, mas só conseguiu empatar o jogo aos 38 minutos, com Joshua em jogada de bola parada.

Na etapa final, as equipes diminuíram o ritmo e até tiveram finalizações, mas nenhuma oportunidade clara de gol foi criada. Nos acréscimos, o Tricolor chegou até perto de marcar outra vez, mas parou na zaga rubro-negra.

Com o resultado, somente uma vitória vai classificar Flamengo ou Fluminense para as semifinais do Brasileiro Sub-17. Em caso de nova igualdade no marcador, a decisão seguirá para a disputa por pênaltis. A partida de volta acontece na quinta-feira da semana que vem, dia 26, no CT de Xerém.

1º jogo das quartas do Brasileirão Sub-17

Cruzeiro 1×2 Santos

Flamengo 1×1 Fluminense

Corinthians 2×2 Palmeiras

Cuiabá x Botafogo (em andamento)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.