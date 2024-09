Torcida do Flamengo xinga Tite após derrota na Libertadores

Tite foi xingado após a derrota do Flamengo para o Peñarol no Maracanã - Foto: Dhavid Normando/Getty Images - (crédito: Foto: Dhavid Normando/Getty Images)

A torcida do Flamengo ficou na bronca com Tite após a derrota para o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã. O treinador rubro-negro foi alvo de xingamentos após a derrota por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

“Ô, Tite, vai se f…. o meu Flamengo não precisa de você”, cantou a torcida.

O Flamengo teve mais uma atuação sem brilho e se complicou na Libertadores. Com pouca inspiração, o Rubro-Negro parecia sem sintonia e cometeu muitos erros técnicos, sendo derrotado diante de 64 mil torcedores no Maracanã.

Com a derrota por 1 a 0, o Flamengo precisará vencer por dois gols de diferença para chegar à semifinal da Libertadores. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Uruguai.

