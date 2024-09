Leila gera ‘irritação’ de aliados por escolha de chapa no Palmeiras

Leila Pereira já começa a se movimentar nos bastidores para concorrer à eleição do Palmeiras. A atual mandatária já deixou encaminhada a escolha de sua chapa, porém, gerou insatisfação com alguns de seus aliados do clube. Ela, aliás, pretende oficializar na próxima segunda-feira. A informação é do Uol.

Leila definiu os quatro candidatos a vice, entretanto, não colocou nenhum representante da UVB (União Verde e Branco), um dos maiores grupos de conselheiros do clube. Havia a expectativa que Noboyuki Yokoyama, o Nobu, estivesse entre os quatro escolhidos, mas isso não aconteceu. Os escolhidos foram Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Marcio Gomes Martins.

Diante disso, acredita-se que até segunda-feira ela possa fazer mudanças para diminuir a temperatura nos bastidores, mas isso é bastante improvável.

As chapas devem ser registradas na secretária-geral do Palmeiras até o início do próximo mês. A primeira etapa da eleição será no filtro do Conselho Deliberativo, em que será preciso ter 44 votos na reunião do dia 14 de outubro.

Se atingir o número, a chapa concorrerá na assembleia de sócios, prevista para a segunda quinzena de novembro. A posse está prevista para o dia 15 de dezembro.

