Athletico bate Racing e abre vantagem por vaga na semifinal da Sul Americana

O Athletico viu sua jovem estrela da base, João Cruz, entrar em campo e brilhar. Afinal, o volante de 18 anos saiu do banco de reservas e definiu o duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Racing. Jogo realizado nesta quinta-feira (19) na Ligga Arena.

Agora, o Furacão pode empatar o jogo de volta, que ocorrerá na Argentina. Se perder por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. O time paranaense busca o tricampeonato da competição continental, após conquistar o título em 2019 e 2021.

Brilha a estrela de João Cruz

O volante entrou no primeiro tempo no lugar de Zapelli, que saiu lesionado. Rapidamente, mostrou por que é uma das apostas do Furacão. Aos 38 minutos, abriu o marcador para o time rubro-negro. O Racing chegou a empatar, mas, com auxílio do VAR, o gol foi anulado por impedimento

Segundo tempo sem riscos para o Furacão

Mesmo com o Racing precisando sair para buscar o gol, o goleiro do Athletico não precisou fazer grandes intervenções. Contudo, ele não conseguiu aumentar o marcador e leva assim a vantagem mínima para o jogo de volta, que será na Argentina

Próximos jogos do Furacão

O Furacão agora volta suas atenções para o Brasileirão e enfrentará o Criciúma fora de casa. Pela competição continental, jogará novamente contra o Racing, na próxima quinta-feira (26), na Argentina

ATHLETICO 1X0 RACING

Quartas de final da Sul Americana – jogo de ida

Data: 19/9/2024 (quinta-feira)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público e Renda: –

Gol: João Cruz, 38’/1ºT (1-0)

ATHLETICO: Mycael, Erick, Caíque Rocha, Thiago Heleno, Fernando e Gabriel; Christian (Praxedes, 28’/2ºT), Zapelli (João Cruz, 21’/2ºT), Cuello, Mastriani (Pablo, 28’/2ºT) e Canobbio. Técnico: Martín Varini

RACING: Arias, Di Césare, Santiago Sosa, Quirós, Martirena (Carbonero, 28’/2ºT, Almendra (Baltazar Rodríguez, 28’/2ºT), Nardoni, Quintero, Mura, Salas (Roger Martínez, 19’/2ºT) e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas

Árbitro: Cristián Marcelo Garay Reyes (Chi) Assistentes: José Francisco Retamal Silva e Miguel Rocha (CHI) e José Cabero (CHI)

VAR: Rodrigo Alejandro Carvajal Molina (CHI)

Cartões Amarelos: Kaíque Rocha, Gabriel (ATH); Martinera (RAC)



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.