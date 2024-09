Neymar exibe espada em evento e leva ‘bronca’ de Malcom

Os jogadores do Al-Hilal participaram de um evento em comemoração ao Dia Nacional da Arábia Saudita, na quinta-feira (19). Os brasileiros Neymar, Malcom e Renan Lodi apareceram com destaque em um vídeo publicado pelos Blue Waves. Com trajes típicos e espadas, o trio adaptou um instrumento musical local para ‘fazer um funk’.

Nas imagens, Neymar levanta a arma branca enquanto Lodi batuca em uma espécie de tambor. Surpreso, Malcom brinca com a situação e pede para os jogadores “tomarem cuidado”.

“Ritmo brasileiro ao ritmo saudita”, escreveu o clube saudita na legenda do vídeo com os atletas do Brasil.

Além do trio brasileiro, o técnico Jorge Jesus também aparece na gravação.

Veja o vídeo:

Situação de Neymar no Al-Hilal

Atualmente, Neymar segue o processo de recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco em outubro do ano passado, na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

No início de setembro, contudo, um jornal árabe informou que o brasileiro precisaria de pelo menos mais dois meses para voltar a jogar. Caso a expectativa se confirme, Neymar completará mais de um ano sem entrar em campo.

