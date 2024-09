‘Mistão’ do São Paulo mantém time vivo no Brasileiro e dá opções à Zubeldía

Time reserva do São Paulo vai dando conta no Brasileirão - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo deve ter um time com muitos reserva neste domingo (22/9), no Morumbis, para o duelo contra o Internacional, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visando poupar seus principais jogadores para o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores, o técnico Luis Zubeldía vai apostar no ”mistão”. Contudo, o treinador já provou que esta equipe também pode entregar resultados.

Desde que o Tricolor passou a se dividir com os mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil, Zubeldía lançou o ”mistão” em cinco partidas. Venceu três e perdeu duas. Os revés aconteceram para Fortaleza e Palmeiras, fora de casa. Contudo, o Tricolor conseguiu vencer, mesmo com reservas, Vitória e Atlético Goianiense no Morumbis, além do Cruzeiro, no Mineirão. O aproveitamento nessas partidas, de 60%, é superior ao aproveitamento geral do time no Brasileiro, de 56%.

Os pontos conquistados pelo time reserva vem ajudando a equipe na tabela. Neste momento, o Tricolor é o quinto colocado, com 44 pontos, nove a menos do que o Botafogo, que lidera. Nove destes pontos foram conquistados pelo ”mistão”. A força do plantel vem sendo ressaltado por todos no clube.

“É um elenco qualificado, provou contra o Cruzeiro. Mesmo fora de casa, conseguiu o resultado. Estamos bem no Brasileiro, não podemos largar. É concentrar para domingo e conseguir fazer um bom jogo”, disse Lucas Moura, após o jogo contra o Botafogo.

Reserva do São Paulo ajudam no time titular

Além disso, o desempenho da equipe reserva já interferiu na escalação do time titular. Afinal, o zagueiro Sabino e o atacante William Gomes, que atuaram no mistão nas últimas partidas, começaram o embate decisivo contra o Botafogo, pela Libertadores. Assim, Zubeldía não descarta fazer novas mudanças caso veja uma nova grande atuação.

Em contrapartida, o mistão também acaba ganhando ”reforços”. Como é o caso de Luciano. Camisa 10 e artilheiro da equipe na temporada, ele perdeu a vaga na equipe titular para William Gomes contra o Botafogo. Contudo, deve começar o embate contra o Internacional, neste domingo. Assim, cabe ao atacante mostrar que tem condições de voltar para o time principal.

