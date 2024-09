Fluminense mantém invencibilidade e segue firme na busca pelo bi da Libertadores

Rio de Janeiro, Brasil - 18/09/2024 - Est..dio Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Atl..tico Mineiro esta noite no Maracan.. pela partida de ida das quartas de finais da Copa Libertadores 2024..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

O Fluminense conseguiu uma boa vantagem sobre o Atlético-MG, ao vencer por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Assim, a equipe carioca aumentou a invencibilidade de mais de três anos, com quatorze partidas sem perder no Maracanã, pelo torneio continental.

Diante de mais 54 mil torcedores, o Tricolor só conseguiu furar o bloqueio do Galo aos 41 do segundo tempo, quando Marcelo encontrou Keno com liberdade na ponta esquerda. Dessa forma, o atacante foi para o confronto individual, levou a melhor sobre o defensor e cruzou na cabeça de Lima, que marcou o gol da vitória.

O último revés do atual campeão, no estádio, pela competição aconteceu no dia 18 de maio de 2021, quando o Junior Barranquilla, da Colômbia, surpreendeu e triunfou por 2 a 1. Valencia e Edwin Cetre estufaram a rede, enquanto Abel Hernández descontou para o Tricolor. Desde então, foram onze vitórias e três empates, diante da torcida.

Vale lembrar que o número de jogos poderia ser maior, mas o Maracanã passou por reformas entre 2011 e 2013, visando a Copa do Mundo de 2014. Nas edições de 2011, 12, 13 e 22, então, o Flu utilizou Nilton Santos e São Januário para atuar em casa. A derrota para os colombianos, portanto, foi a única deste século, até aqui, neste palco.

Os comandados de Mano Menezes, agora, podem até empatar no jogo de volta, no dia 25 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Vale lembrar que, recentemente, eles derrotaram o Galo por 2 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time mede forças com o líder Botafogo, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

Retrospecto recente do Fluminense no Maracanã em Libertadores

1 – 2021 – Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño (PAR)

2 – 2021 – Fluminense 2 x 2 Barcelona (EQU)

3 – 2023 – Fluminense 1 x 0 The Strongest (BOL)

4 – 2023 – Fluminense 5 x 1 River Plate (ARG)

5 – 2023 – Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal (PER)

6 – 2023 – Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors (ARG)

7 – 2023 – Fluminense 2 x 0 Olímpia (PAR)

8 – 2023 – Fluminense 2 x 2 Internacional

9 – 2023 – Fluminense 2 x 1 Boca Juniors (ARG)

10 – 2024 – Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (CHI)

11 – 2024 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño (PAR)

12 – 2024 – Fluminense 3 x 2 Alianza Lima (PER)

13 – 2024 – Fluminense 2 (4) x (2) 1 Grêmio

14 – 2024 – Fluminense 1 x 0 Atlético-MG

Os confrontos com Millonarios (COL) e Olímpia (PAR), em 2022, foram em São Januário e no Nilton Santos, respectivamente

