Breno Bidon revive no Corinthians e tenta ganhar espaço em setor reforçado

Breno Bidon vem vivendo um grande sonho em 2024. Afinal, vive seu primeiro ano como profissional e já passou por um misto de emoções. Campeão da Copinha no começo do ano, o volante foi de titular com António Oliveira para o fim da fila por uma vaga na equipe principal com Ramón Díaz. Mas isto pode mudar nos próximos jogos.

Titular na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, Bidon foi um dos grandes destaques do Corinthians. Após a partida, Igor Coronado chegou a ir nas redes sociais e falar que o garoto ”joga muita bola”. Já Ramón Díaz rasgou elogios na coletiva.

“Vou dizer algo a respeito de jogar com três e de terceiro volante. A obrigação com dois é mais de contenção, e hoje que creio mostrou a qualidade que tem no jogo. Isso deu claridade na metade de campo para chegar com a contundência que teve. Fez uma grande partida”, disse Ramón.

Antes da chegada do atual técnico, o volante começou 18 jogos, todos com António Oliveira. Contudo, na última janela de transferência, o Corinthians trouxe nove reforços, sendo quatro meio-campistas. (Charles, Alex Santana, André Carrillo e José Martínez). Por conta da pressão no Brasileirão, Ramón Díaz vem optando pela experiência. Assim, Bidon perdeu espaço.

Breno Bidon convive com expectativas e sondagens

Bidon, internamente, é tratado como uma das grandes revelações dos últimos anos, Isso faz com que o Corinthians conviva com sondagens de clubes europeus. No começo do ano, durante a disputa da Copinha, o Bayern de Munique chegou a enviar um representante para monitorar o atleta. O Timão, por sua vez, se precaveu e renovou o contrato da joia até 2028, com 50 milhões de euros de multa rescisória.

Contudo, Bidon não pensa em sair do Corinthians neste momento. O objetivo principal do garoto neste momento é conquistar ainda mais espaço na equipe.

“Acredito que é muito bom as oportunidades que o Ramón me deu. Como ele sempre vem comentando com a gente: todos serão utilizados, tem que estar preparado para quando a oportunidade vier e não deixar passar”, disse Bidon, após o jogo contra o Fortaleza.

Assim, existe a expectativa de Bidon ser titular novamente no final de semana. O Corinthians encara o Atlético Goianiense neste sábado (21), às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

