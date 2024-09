Rock in Rio: Will Smith ganha camisa do Flamengo de Naldo

Naldo Benny e Will Smith: brasileiro deu uma camisa do Flamengo para o americano - (crédito: Foto Instagram @naldobenny)

Uma das atrações do Rock in Rio na noite de quinta-feira (19), o cantor e ator Will Smith ganhou uma camisa do Flamengo antes de sua apresentação no palco Sunset. O astro de Hollywood recebeu o mimo das mãos do também cantor Naldo Benny.

Em foto publicada no seu perfil no Instagram, Naldo comemorou o momento com o americano, sucesso em produções como “Um maluco no pedaço” e na franquia “Bad Boys”.

“Pu** merd* kkk. É Naldo e Will Smith por lá”, escreveu o brasileiro na legenda, assim como também marcou Will Smith.

A camisa dada por Naldo ao ator de Hollywood é o modelo número 1 da atual temporada do Flamengo. Além do número 10, a camisa também foi personalizada com o nome de Will Smith.

Show de Will Smith e derrota do Flamengo

Atração no palco Sunset, Will Smith fez uma apresentação curta, que durou cerca de 18 minutos. O astro, que tenta retomar sua carreira como músico depois de anos, cantou músicas como ‘Man in Black’ e ‘Work of Art’, além da trilha sonora oficial de ‘Bad Boys’. Apesar de ter ficado por pouco tempo no palco, o americano mostrou alegria. Ele se arriscou com algumas rimas em português, além de se declarar ao Rio de Janeiro.

Porém, o presente rubro-negro parece não ter chegado em uma boa hora para o americano. No Maracanã, o Flamengo acabou derrotado pelo Peñarol por 1 a 0 e se complicou na luta por uma vaga na semifinal da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.