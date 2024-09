Diretoria do Flamengo planeja reunião com Tite, mas descarta demissão

Diretoria do Flamengo vai se reunir com Tite nesta sexta-feira, confirma site - (crédito: Foto: Nathã Soares/CRF)

O Flamengo voltou a conhecer o amargo gosto da derrota como mandante na Libertadores após mais de cinco anos. E quis o destino – não ironicamente – que o fantasma fosse o mesmo da última vez: o Peñarol. O revés, aliás, complicou não só o sonho do inédito tetra continental, mas a harmonia no trabalho de Tite à frente da comissão também. Isso porque a diretoria rubro-negra deve se reunir com o técnico na reapresentação do time nesta sexta-feira (20), no Ninho do Urubu.

A reunião não tem qualquer associação com uma possível demissão do técnico, visto que a cúpula sequer considera, pelo menos por ora, tal possibilidade. O encontro tem como objetivo fazer uma análise mais profunda da derrota para o Peñarol e avaliar os próximos passos rumo à classificação.

Vale destacar que a permanência do técnico está garantida apenas por enquanto. Isso porque, ainda segundo apuração do Coluna do Fla, Tite pode se complicar no cargo em caso de eliminação no Uruguai. O Flamengo precisa vencer obrigatoriamente para seguir com chances de classificação à semifinal da Libertadores.

Tite no Flamengo

Adenor Bachi comandou 65 jogos desde sua estreia pelo Flamengo, em outubro de 2023, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. De lá para cá, o treinador triunfou 40 vezes à frente da equipe, empatou dez e perdeu outras 15. Além disso, também nesse período, viu seus times marcarem 105 gols e sofrerem 46.

Tite completou nove jogos de Libertadores à frente do Flamengo na derrota para o Peñarol, na noite passada (19). Nesse período, o técnico venceu a mesma quantidade de jogos que perdeu: quatro. O treinador também não havia conseguido superar as táticas de Bolívar (duas vezes) e Palestino antes de sofrer o revés para os uruguaios.

Retrospecto em Libertadores

Vitórias: 4

4 Derrotas: 4

4 Empate: 1

1 Gols pró: 13

13 Gols contra: 6

Como fica?

O Flamengo necessita vencer em Montevidéu para seguir com chances de classificação à semifinal da Libertadores. Se terminar o duelo de volta com vantagem de um gol, então definirá vaga nos pênaltis. Sendo assim, o Rubro-Negro precisa superar o Penãrol com dois ou mais tentos de diferença para avançar à próxima fase em tempo regulamentar.

O duelo de volta está marcado para próxima quinta-feira (26), às 19h, no Estádio Campeón del Siglo. O Flamengo retorna ao local pela segunda vez em sua história para encarar novamente o Peñarol, após o empate sem gols em maio de 2019.

