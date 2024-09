Justiça indica incoerência em depoimento de atacante do Valencia

SEVILLE, SPAIN - JANUARY 12: Rafa Mir of Sevilla FC celebrates scoring his team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Sevilla FC and Deportivo Alaves at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on January 12, 2024 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O atacante do Valencia, Rafa Mir, é alvo de acusação de violência sexual de uma mulher, de 21 anos. A situação do jogador junto à Justiça se tornou complicada, de acordo com o jornal local “Levante-EMV”. Isso porque a responsável jurídica pelo caso aponta que o depoimento do jogador, na tentativa de provar a sua inocência, conta com “uma série de incoerências e contradições”. Já a denúncia é classificada como “coerente e firme na incriminação”.

A juíza indica que uma das principais divergências no relato do jogador, de 27 anos, se refere aos hematomas que a vítima continha no seu antebraço esquerdo. Assim, o jogador do Valencia argumenta que isso ocorreu por um acidente depois de ele “a pegar como se fosse uma criança”, antes de empurrá-la para a piscina. A tentativa de explicação não convenceu a magistrada que classifica o comentário como “argumentos vagos e genéricos”.

Detalhes da denúncia

A mulher de 27 anos, vítima no episódio, denuncia o atleta de agressão sexual após eles terem se conhecido em uma casa noturna de Valência. Além disso, ela alega que Rafa Mir lhe agrediu tanto no táxi a caminho da casa dele como também já na residência. A outra mulher, acusa Pablo Jara, amigo do jogador, do mesmo crime, apesar de ela ter admitido que fez sexo com consentimento, com o mesmo, em outro cômodo. Motivo que teria provocado a discussão entre elas e que posteriormente causou as expulsões das mesmas.

A moça ainda utiliza como uma das suas principais alegações que a polícia municipal ter ignorado a sua amiga, a qual também sofreu agressão sexual, mas do amigo de Rafa Mir. Ela indica que não houve “muito interesse em investigar o que ocorreu”. Inclusive, as autoridades teriam escolhido “manter uma conversa com a intenção de desviar o foco”, principalmente com o atacante do Valencia. Por sinal, quando o seu foi buscá-la, os policiais teriam dito “que estava tudo bem e poderiam ir”.

Atacante do Valencia tenta se defender

O jogador declarou que todos os atos sexuais ocorreram de forma consensual. No entanto, a versão dos fatos da moça é diferente. A propósito, o jogador do Valencia está em liberdade condicional durante o prosseguimento das investigações da denúncia de agressão sexual. Aliás, o atleta está sob medidas cautelares, mesmo que tenha indicado ser inocente. Após a exposição e repercussão do caso, o Valencia suspendeu o jogador de participar das atividades com o elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.