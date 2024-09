Vasco acerta com empresa para vender potencial construtivo de São Januário

O Vasco acertou com uma empresa de consultoria para auxiliar no processo de venda do potencial construtivo de São Januário. Assim, o clube carioca fechou com os serviços da Primaz Corporate para acelerar as negociações visando a reforma do estádio. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a direção do Cruz-Maltino acredita que a chegada da empresa é um salto importante para o tão sonhado processo. Ela, portanto, atua na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários.

“Nossa missão é buscar mais rentabilidade nos ativos imobiliários de grande porte em qualquer esfera, seja para a ponta que precisa vender um bem imóvel ou para a ponta que precisa comprar e fazer renda com um ativo imobiliário”, diz a empresa.

Além disso, o presidente Pedrinho tinha dito, em entrevista ao podcast “Amigos Futebol Clube”, no YouTube, que uma dessas negociações havia travado. O mandatário se referia ao maior pedaço do potencial, que agilizaria o início das obras, de forma concreta.

“O primeiro passo é vender o potencial construtivo. Tem algumas empresas interessadas, mas temos que avaliar com calma. Minha expectativa é que uma parte da venda seja concluída ainda neste ano para iniciar a obra em janeiro (de 2025). Não é fácil de vender, mas a minha intenção é essa. Não é tão fácil. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando”, disse.

Por fim, a transação é complexa e necessita definir esses detalhes para seguir com normalidade, sem qualquer interrupção a partir do começo das obras. O dirigente também tenta vender parcelas menores do potencial construtivo para seguir com o processo.

