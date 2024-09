Clube do Marrocos anuncia a contratação de Arthur, ex-Fluminense

Arthur em ação com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Mailson Santana/Fluminense)

O Wydad Casablanca, do Marrocos, anunciou, nesta sexta-feira (20), a contratação do jovem Arthur, de 19 anos. Assim, o meio-campista, do Fluminense, terá sua primeira oportunidade em atuar fora do Brasil e chega no último dia da janela de transferências do país africano.

Com a camisa Tricolor, o jogador chegou a atuar em 14 partidas, deu uma assistência e fez parte do elenco campeão Carioca e da Libertadores em 2023. No entanto, nesta temporada, não conseguiu se firmar entre os profissionais e se envolveu em algumas polêmicas.

A proposta do Wydad Casablanca foi no valor de 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 8,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia. Inicialmente, os marroquinos queriam contratá-lo por empréstimo. Eles ofereceram 300 mil dólares pela cessão, com opção de compra estipulada por 50% do jogador, porém optaram pela compra, em definitivo.

“Hoje venho me despedir do clube onde estive desde os meus 9 anos. Clube que me proporcionou a realização do sonho de ser jogador de futebol e chegar à Seleção Brasileira. Quero agradecer ao Fluminense Football Club pela oportunidade, à torcida e todas as pessoas que fizeram parte dessa história tão especial. Vou levar cada momento que vivi no clube pra sempre. Valeu, Fluzão. Saudações Tricolores!”, publicou o jogador.

Vale lembrar que o clube vai disputar o Mundial de Clubes de 2025, já que conquistou a Liga dos Campeões da África na temporada 2021/22, interrompendo a dinastia do Al-Ahly, do Egito. O clube tentou, inicialmente, o empréstimo do atleta, que tem contrato até fevereiro de 2026, mas logo optou pela contratação em definitivo.

Uma publicação compartilhada por Wydad Athletic Club (@wacofficiel)

Acusação de injúria racial

Durante a partida contra o Madureira, no último sábado (14), em Conselheiro Galvão, pelas quartas do Carioca sub-20, o jogador recebeu a acusação de injúria racial. Assim, o atleta compareceu à 29ª DP, em Madureira, para prestar depoimento. Em meio à confusão, Arthur teria chamado um gandula de “escravo”. O jogador do Fluminense negou as acusações e alegou que disse “tu é fraco”. Já o clube se colocou à disposição das autoridades para “pleno esclarecimento dos fatos” e reforçou a luta contra todo tipo de preconceito. O volante Edilson, do Tricolor Suburbano, defendeu o profissional. “O Fluminense acompanha de perto o caso envolvendo o atleta Arthur e informa que se colocou à disposição das autoridades para o pleno esclarecimento dos fatos. O clube reforça seu veemente posicionamento contra o racismo e reafirma que luta incansavelmente contra todo tipo de preconceito no futebol e na sociedade em geral”, informou o clube. Por fim, saída pode abrir espaço para Riquelme Felipe e Isaque, ambos da equipe sub-17, subirem de categoria e terem mais espaço.

