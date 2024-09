Palmeiras revê Mané Garrincha querendo construir nova memória feliz

O jogador Raphael Veiga, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do CR Flamengo, durante partida v..lida pela final da Supercopa do Brasil, no Est..dio Man.. Garrincha. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Palmeiras se prepara para encarar o Vasco neste domingo (22/9), às 16h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do espetáculo será o estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe carioca é a mandante, mas vendeu o mando de campo e por isso a partida não vai acontecer no Rio de Janeiro. Contudo, a mudança foi bem vista pelo lado Alviverde, que tem boas recordações do estádio.

Afinal, o Verdão já atuou no Mané Garrincha em sete oportunidades, com partidas memoráveis para o torcedor, títulos, brilho de joias, mas também decepções.

A primeira vez que o Palmeiras jogou no novo Mané Garrincha foi em 2016, contra o Flamengo, com uma atuação decisiva de Gabriel Jesus. Aos 18 anos, o garoto vivia sua última temporada antes de se transferir para o Manchester City. Afinal, ele marcou dois gols, na vitória do Verdão por 2 a 1 e, depois disso, se transformou no grande rosto do título brasileiro daquele ano.

Contudo, este não foi o jogo mais marcante do Palmeiras no estádio. Em 2023, o Verdão teria pela frente novamente o Flamengo. Desta vez, porém, o duelo valia o título da Supercopa do Brasil. Raphael Veiga e Gabriel Menino marcaram duas vezes cada e o Verdão venceu o Rubro-Negro por 4 a 3 em um verdadeiro jogaço. Contudo, esta foi a última vez que o Alviverde atuou no Mané Garrincha.

Palmeiras também passou por decepções no Mané Garrincha

Contudo, nem só de alegria viveu o palmeirense em Brasília. Mais uma vez contra o Flamengo, novamente pela Supercopa do Brasil, mas desta vez em 2021. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, a equipe sucumbiu nas penalidades (6 a 5). A partida foi disputada no dia 11 de abril de 2021.

Três dias depois, o Palmeiras voltava ao estádio, desta vez para encarar o Defensa y Justicia pela Recopa Sul-Americana. Após vencer na Argentina por 2 a 1, o Verdão acabou sendo superado em Brasília por 1 a 0. A decisão foi para os pênaltis e o Alviverde foi derrotado por 4 a 3.

Essa sequência desencadeou protestos da torcida palmeirense, e Abel Ferreira viveu uma de suas piores crises no comando da equipe. O que acabou sendo contornado no final do ano, com mais um título de Libertadores.

Agora, o Verdão retorna ao Mané Garrincha em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira tem 50 pontos e é o vice-líder, três a menos que o Botafogo, líder da competição. Assim, um triunfo é crucial para as pretensões do Palmeiras e criar uma nova memória feliz no estádio.

