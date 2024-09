Praça do estádio do Bayern será rebatizada em homenagem a Beckenbauer; saiba detalhes

Praça do estádio do Bayern de Munique receberá nome de Beckenbauer em janeiro - (crédito: Foto: Reprodução/Youtube Bundesliga)

Franz Beckenbauer receberá uma das honrarias mais nobres da cidade de Munique muito em breve. Isso porque uma rua próxima à Allianz Arena, casa do Bayern, será rebatizada nos próximos meses em homenagem à lenda do futebol alemão – falecido no dia 7 de janeiro, aos 78 anos.

A prefeitura de Munique anunciou a medida na última quinta-feira (19), e o prefeito Dieter Reiter enfatizou o respeito e admiração dos alemães pela lenda. Em vida, Beckenbauer recebeu o status de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

“Dar um nome a uma rua é a maior honra que a cidade de Munique pode conceder a título póstumo. Um sinal de profundo respeito e admiração que temos por Franz Beckenbauer”, declarou Reiter em comunicado.

Estádio Bayern de Munique

A prefeitura escolheu a data do primeiro aniversário de morte da lenda, dia 7 de janeiro de 2025, para realizar a alteração. Sendo assim, o estádio do Bayern de Munique ficará situado na Praça Franz Beckenbauer, número 5 – em alusão ao número da camisa do ídolo -, a partir do próximo ano. O local atualmente recebe o nome de Werner Heisenberg Allee.

“Uma das maiores figuras do esporte que esta cidade já produziu. Por meio de seu sucesso esportivo e compromisso com o futebol, ele moldou profundamente o cenário esportivo na Alemanha”, acrescentou o prefeito.

Está prevista, ainda, a inauguração de uma estátua de Beckenbauer em frente à Allianz Arena. A honraria ficará ao lado da de Gerd Muller, outra lenda do futebol alemão. Os dois atuaram juntos no Bayern e na seleção nacional.

Franz Beckenbauer

Considerado o maior nome do futebol alemão, Beckenbauer morreu dormindo no dia 07 de janeiro de 2024, aos 78 anos. O ídolo mundial estava com a saúde debilitada há um tempo e sofria com problemas desde a partida do filho, em 2015.

Beckenbauer sagrou-se campeão mundial com a Alemanha em 1974 e voltou a conquistá-la em 1990 – mas como treinador nessa ocasião. Sendo assim, figura no seleto grupo das três lendas que conquistaram títulos de Copas do Mundo como jogador e posteriormente como técnico, junto a Zagallo e Didier Deschamps.

O ídolo alemão colecionou títulos enquanto atleta, com conquistas desde Copa do Mundo à Recopa da Europa. Sagrou-se campeão da Champions League três vezes e ainda conquistou um Mundial de Clubes, além de quatro Copas da Alemanha e cinco campeonatos nacionais.

