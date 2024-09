Wesley, do Flamengo, termina com mulher grávida e nega traição com ex de jogador

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, se viu envolto em uma polêmica fora de campo. O jogador, que será pai em breve, terminou com Amanda Martins, que está grávida do camisa 43. Porém, o atleta já estaria conhecendo melhor a paulista Ana Li Sangaletti, que foi namorada de Lázaro, ex-rubro-negro e que atualmente defende no Palmeiras. A informação foi revelada pelo perfil ‘Condomínio da Fifi’.

Wesley revelou que de fato chegou a ficar com Ana Li. Além disso, afirmou que terminou com Amanda há um tempo.

“Eu e a Amanda terminamos há mais de um mês, conversamos e vimos que era melhor assim. Não deu certo a gente como casal, mas eu não estou namorando ninguém. A gente só ficou”, afirmou o lateral.

Apesar de citar “só uma ficada”, Ana Li passou o último fim de semana no Rio e assistiu a um jogo do Flamengo, no Maracanã, o que aumentou os rumores sobe um affair. A jovem, estudante de Educação Física e coordenadora de relacionamento de uma empresa, teve um namoro discreto com o também jogador Lázaro até junho deste ano.

Wesley, do Flamengo, sai em defesa de Amanda

O relacionamento entre Wesley e Amanda durou cerca de sete meses. Logo no início da relação, a jovem de 21 anos acabou engravidando. A situação acabou gerando ataques nas redes sociais contra a influenciadora. Porém, o jogador explicou como ocorreu o processo.

"As pessoas não sabem de nada. Ela não merece ser atacada. Eu pedi para ela parar de tomar remédio porque achei que fosse a mulher certa pra mim e sempre quis ser pai de uma menina. Infelizmente não deu certo. Mas não teve traição, nada disso", contou o lateral. Atualmente, Wesley e Amanda não se seguem nas redes sociais. Além disso, com o fim o namoro e o possível novo relacionamento do jogador, a influenciadora voltou a ser atacada no Instagram. Os dois aguardam o nascimento de Alice, que deve ocorrer em janeiro.