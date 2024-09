Braian Aguirre vive expectativa de estrear pelo Internacional

O lateral-direito Braian Aguirre vive a expectativa de finalmente fazer a sua estreia pelo Internacional. Isso porque ele ainda não foi relacionado pela comissão técnica para jogos do Colorado. O cenário deve mudar já no embate seguinte da equipe, o confronto com o São Paulo, no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Mesmo assim, a tendência é a de que ele comece como opção no banco de reservas.

Desde a confirmação da sua chegada, ele perdeu duas partidas da equipe. Havia uma esperança que o jogador já estivesse entre os relacionados no último compromisso, a vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, na última segunda-feira (16), no Beira-Rio. Tal situação não ocorreu, pois a comissão técnica priorizou que Aguirre passasse por um processo de aprimoramento físico. Afinal, ele perdeu algumas atividades no Lanús, seu antigo clube, por conta de uma lesão muscular.

Ou seja, ele chegou ao Colorado longe das suas condições físicas ideais. Ele ainda terá mais um obstáculo, pois ganhou um concorrente inesperado pela vaga de titular na equipe. Isso porque o volante Bruno Gomes vem atuando improvisado na lateral direita, por conta da carência de opções no elenco. Ele aproveitou a oportunidade, tanto que recebeu elogios de Roger Machado. Por sinal, o treinador já declarou que ele é o dono da posição pelo bom desempenho.

Internacional se mexe no mercado e preenche lacunas na lateral direita

Após a venda de Bustos para o River Plate e a saída sem custos de Hugo Mallo, depois de não renovar seu contrato na última janela de transferências, o Inter correu atrás de peças de reposição no mercado. Assim, contratou Nathan por empréstimo junto ao Santos até junho do ano que vem.

Com relação a Aguirre, trata-se de uma transferência em definitivo pelo atleta, de 24 anos. O Internacional comprometeu-se a desembolsar 1,4 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,9 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. Inclusive, no vínculo há cláusula que o clube gaúcho terá que comprar mais 25% do passe do lateral-direito, caso metas previstas no contrato sejam alcançadas.

Desfalque para o próximo jogo

Se há a expectativa para a estreia de Braian Aguirre, o treinador Roger Machado terá um desfalque certo. Trata-se do jovem meio-campista Gabriel Carvalho, que cumprirá suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Cuiabá. Aliás, o Colorado viaja, neste sábado (21), para São Paulo, onde terá uma sequência de dois confrontos. Primeiro contra o Tricolor Paulista, no próximo domingo (22), às 18h30, no Morumbis. Em seguida, enfrenta o Bragantino, no dia 25, no estádio Nabi Abi Chedid, em duelo atrasado pela 16ª rodada da Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.