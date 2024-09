Fluminense trabalha para ter Thiago Silva diante do Atlético-MG

Thiago Silva iniciou o tratamento no calcanhar, em casa, logo após o jogo com o Galo - (crédito: Foto: Reprodução Instagram @bellesilva)

Depois de sentir dores no calcanhar do pé esquerdo, Thiago Silva deve desfalcar o Fluminense no clássico com o Botafogo, que acontece neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. No entanto, o Tricolor segue com esperanças em contar com um dos principais jogadores do elenco contra o Atlético-MG, no jogo de volta das quartas da Libertadores.

Afinal, a esposa do zagueiro, Belle Silva, informou, por meio das redes sociais, que a lesão não é grave, sendo apenas uma pancada. A postagem encheu a torcida de felicidade, visto que o defensor trouxe qualidade e experiência ao setor e tem feito a diferença em campo.

“Passando para atualizar vocês sobre o tornozelo do Thiago. Graças a Deus não foi nada grave, foi só a pancada mesmo no atrito no chão, com o campo. Está inflamadinho. Ele está tratando para poder está de volta na quarta-feira. Nada grave”, afirmou Belle Silva, esposa de Thiago, em vídeo publicado no Instagram.

O zagueiro deixou o Maracanã mancando e passou todo o segundo tempo no banco de reservas, na torcida pelos companheiros, que saíram vitoriosos. Lima estufou a rede aos 41 da etapa final, o tento que dá a vantagem ao Tricolor para decidir na próxima semana, fora de casa.

Desde que retornou ao Tricolor, Thiago fez 11 jogos, marcou um gol e não sofreu nenhuma lesão. Ele completa 40 anos no domingo (22). Além disso, Thiago Santos também estará de fora do duelo com o Alvinegro, por estar suspenso. Felipe Melo, Manoel e Antônio Carlos brigam pelas vagas entre os titulares.

