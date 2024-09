Flamengo precisa quebrar jejum de quase 30 anos para avançar na Libertadores

O Flamengo saiu atrás na busca pela vaga na semifinal da Libertadores. A equipe perdeu por 1 a 0, no Maracanã, para o Peñarol, no jogo de ida na última quinta-feira (19). Dessa forma, precisa vencer no jogo de volta para conseguir a classificação.

No entanto, o Rubro-Negro não vence no Uruguai há quase 30 anos. A última vitória da equipe no país aconteceu em 1995, ou seja, há 29 anos. Na ocasião, o clube carioca disputava a extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores e fez 1 a 0 sobre o Nacional, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Neste período, o Flamengo atuou em oito partidas no Uruguai. Foram sete derrotas e um empate entre amistosos, a também extinta Copa Mercosul e a Libertadores. Aliás, foi lá que perdeu o título da competição contra o Palmeiras, na prorrogação, em 2021.

Além disso, o Rubro-Negro com Tite no comando ainda não venceu nenhuma partida fora de casa nesta Libertadores. Inclusive, o período sem vitória longe do Maracanã na competição é ainda maior: a última vitória fora de casa do Rubro-Negro na competição foi em 2022: 4 a 0 em cima do Vélez Sarsfield, na Argentina.

Por fim, para conseguir a classificação, o clube carioca vai precisar quebrar outro jejum, dessa vez, em específico contra o Peñarol na Libertadores: nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro perdeu quatro e empatou uma, ou seja, não venceu nenhuma.

Dessa forma, Flamengo e Peñarol se enfrentam em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. A partida de volta, portanto, será na quinta-feira (26), no Campeón del Siglo.



