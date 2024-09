Copa do Mundo de futsal: Brasil bate Tailândia e garante 1º lugar do Grupo B

O Brasil confirmou o primeiro lugar do seu grupo na Copa do Mundo de futsal nesta sexta-feira (20) ao fazer mais uma vítima no Uzbequistão. A seleção goleou a Tailândia por 9 x 1, na cidade de Bucara, com três gols de Marcel e dois de Pito. O triunfo e a liderança da chave reforçam a condição de favorito do time nacional na competição.

A seleção termina a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com nove pontos, na primeira colocação do Grupo B. Assim, vai conhecer no sábado o seu adversário nas oitavas de final. A partida está marcada para terça-feira, já em formato de mata-mata.

Como a seleção esperava, o duelo desta sexta começou equilibrado, diante da correria tailandesa. O Brasil fazia boa partida, porém tinha dificuldade de se impor em razão da boa movimentação dos rivais. Logo na primeira jogada, o Brasil acertou o travessão em chute forte do artilheiro Marcel.

As redes só balançaram, no entanto, aos 5 minutos de jogo. Uma rápida troca de passes no ataque culminou em finalização certeira de Marcel, pela direita. Felipe Valerio aumentou a contagem aos 10 minutos.

A poucos segundos do fim do primeiro tempo, a Tailândia descontou, com gol de Osamanmusa. O lance chegou a ser checado pelo VAR, por uma suposta falta no início do contra-ataque tailandês, mas a arbitragem confirmou o lance.

O gol, contudo, não abalou a seleção. Isso porque Marcel voltou à carga logo na sequência do jogo para marcar seu segundo gol: 3 a 1. Assim, o Brasil foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols.

A segunda etapa começou com grandes defesas de Willian. O goleiro foi decisivo para conter o ímpeto da Tailândia, que também queria a primeira colocação do grupo para enfrentar um rival menos forte nas oitavas.

A solidez de Willian deu o tom do segundo tempo, completamente dominado pelo Brasil. O time deslanchou a partir dos 3 minutos, com o primeiro gol de Pito, eleito recentemente o melhor jogador do mundo. Na sequência, Marlon, Rafa Santos, Pito, Marcel e Ferrão asseguraram a goleada, selando a grande vitória brasileira.