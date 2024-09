Corinthians pretende comprar Hugo antes dos jogos da semifinal da Copa do Brasil

Hugo com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians e Flamengo irão se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil, com o time paulista mandando o segundo jogo na Neo Química Arena. Após o sorteio dos mandos de campo na sede da CBF, na tarde desta sexta-feira (20), Fabinho Soldado, dirigente do Timão, falou sobre as negociações para ter o goleiro Hugo, emprestado pelo Rubro-Negro, em definitivo. O goleiro é um dos destaques da equipe.

A partir do dia primeiro de outubro, o Corinthians pode exercer o direito de compra de Hugo, avaliado em 800 mil euros (R$ 4,7 milhões). Assim, com o jogador em definitivo, o clube não teria que pagar a multa de R$ 1 milhão (dos dois jogos) ao Flamengo.

“A forma que for, a gente certamente vai exercê-lo, já fizemos um pagamento para o primeiro jogo do Brasileiro e a ideia é que a gente consiga continuar contando com o Hugo. Temos bons goleiros na equipe, a confiança é para todos, mas é um goleiro titular que chegou jogando em São Paulo. Tem grandes jogos, certamente a gente espera poder contar com ele nesses dois jogos também”, disse Fabinho Soldado, diretor de futebol do Corinthians.

Pelo empréstimo de Hugo Souza, o Corinthians já pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro. Além disso, desembolsou R$ 500 mil para contar com ele no confronto contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.