Camisa branca! Botafogo lança novo uniforme

O Botafogo anunciou na tarde desta sexta-feira (20) o novo uniforme da equipe para esta temporada. Essa é a terceira camisa da Reebok e, dessa vez, é branca. Dessa forma, dando sequência à campanha ”passado, presente e futuro”, o tema será o futuro do clube.

Assim, a camisa apresenta um grafismo com grande parte de mandala futurista, que faz alusão, portanto, ao caminho que o Botafogo tem pela frente. Além disso, possui uma gola C, com pequeno decote. Já a fonte e os números foram desenvolvidos, também com exclusividade, pela equipe de branding do clube. E, como faz referência ao futuro do clube, não podia faltar a frase “O Futuro é Glorioso”, que está na altura da nuca.

A primeira camisa do time nesta temporada teve o lançamento no dia 30 de abril, fazendo referências ao passado do Alvinegro. Por sua vez, a camisa preta, que é o segundo uniforme, o clube lançou no início do mês passado, com o tema ”forjado no fogo”, representando o presente.

Em busca de uma nova era na história, o Botafogo briga por dois troféus nesta temporada: o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Na última quarta-feira (18), John Textor, acionista majoritário da SAF do clube, afirmou que a equipe vai competir por vários títulos em breve.

O Botafogo vai estrear esse novo uniforme no clássico contra o Fluminense neste sábado (21). As equipes se enfrentam no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é líder, com 53 pontos. Por outro lado, o Tricolor tenta se afastar da zona de rebaixamento. É o 16° colocado, com 27.

