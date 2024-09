Memphis treina como reserva antes de possível estreia pelo Corinthians

Memphis Depay realizou o último treino antes da possível pelo Corinthians. Nesta sexta-feira, o holandês treinou entre os reservas e deve iniciar no banco a partida contra o Atlético-GO. O jogo será neste sábado, às 16h, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Após preparação de uma semana, Memphis ainda não está em sua plenitude física. Ainda assim, a expectativa é que ele entre no decorrer do jogo e faça sua estreia pelo Timão.

Por conta da possível estreia do atacante, os torcedores do Corinthians esgotaram todas as entradas para a Neo Química Arena. Contudo, para a partida, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro André Ramalho, que está suspenso. Pelo mesmo motivo, o técnico Ramón Díaz ficará fora do banco de reservas. Emiliano Díaz será o técnico na partida. Matheus Bidu, que está recuperado de desconforto no músculo posterior da coxa direita, também pode começar o embate.

A possível escalação inicial de Ramón Díaz é: Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Romero.

Por fim, a partida tem caráter crucial para o Timão, que precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. O Alvinegro está na 18° colocação, com 25 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de descenso.

