Torcida do Flamengo dá recado a Tite

Tite, agora, está no olho do Furacão - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

A derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Peñarol foi a grande surpresa dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Afinal, o time uruguaio teve atuação muito segura no Maracanã e pouco sofreu ao longo dos quase 100 minutos de partida.

Já o Rubro-Negro fez um jogo decepcionante. Com muitos problemas para armar a equipe devido a uma série de lesões, o técnico Tite poucas vezes conseguiu pressionar o adversário. E ficou boquiaberto com a postura do Peñarol, que se defendeu com segurança, mas não abriu mão das ações ofensivas.

Nos minutos finais, o treinador ainda foi xingado em coro pelos torcedores, decepcionados com o revés dentro de casa, o primeiro na Libertadores desde 2019. O curioso é que a última derrota também foi para o time uruguaio, com o Flamengo, à época, sob o comando de Abel Braga.

Para a partida de volta, em Montevidéu, Tite terá que juntar rapidamente os cacos para buscar a classificação às semifinais. A tarefa ficou complicada, já que o Rubro-Negro terá que vencer por pelo menos dois gols de vantagem – triunfo por um gol leva a decisão da vaga aos pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o clube carioca da briga pelo tetra.

Se o time não conseguir o objetivo, a temperatura do óleo vai subir demais e Tite terá muita dificuldade para fugir da fritura. A paciência do torcedor com o técnico está cada dia mais curta. Diante do Peñarol, no Maracanã, isso foi a tradução de palavras nada elogiosas. O coro foi daqueles que o treinador não está acostumado a ouvir na longa e vitoriosa carreira.

