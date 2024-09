Fluminense veta camisas do Botafogo em áreas do Maracanã

O Fluminense vetou camisas do Botafogo em determinadas áreas no Maracanã para o jogo deste sábado, pelo Brasileirão. Esta medida é por conta de uma polêmica no clássico de 2023, primeiro turno do Brasileirão, no Nilton Santos.

O acesso sem camisas do Alvinegro não poderá ser nos camarotes do estádio, assim como nos setores Maracanã Mais, Oeste, Leste Inferior e Leste Superior. As camisas do Botafogo só poderão ser usadas na Norte, onde ficará localizada os torcedores alvinegros.

Naquela ocasião, a esposa de Paulo Henrique Ganso, Giovanni Costi e seus filhos, não entraram nos camarotes do Estádio Nilton Santos, no jogo do dia 20 de maio de 2023. Contudo, os familiares do jogador acabaram sendo liberados para acompanhar o confronto após ligações.

A esposa de Ganso afirmou que nem o dono do camarote onde ela ficaria ficou sabendo. Giovanna disse que funcionários afirmaram se tratar de “algo novo”.

Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã neste sábado, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o Flu é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

