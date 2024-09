Do DM para ‘o que Deus uniu, o homem não separa’: o dia do atacante Vargas, do Atlético

A sexta-feira do atacante Eduardo Vargas foi bastante diferente. A agitação começou com treinos na academia e, em seguida, culminou com a colocação de um anel de ouro no dedo anelar da mão esquerda.

O jogador lesionou-se durante a Data Fifa e, por isso, realizou apenas atividades internas nesta sexta-feira, na Cidade do Galo. Ele seguiu todas as orientações dos médicos e fisioterapeutas.

Depois de cumprir suas obrigações, Vargas dirigiu-se ao local onde ocorreu sua cerimônia de casamento. O camisa 11 agora está oficialmente casado com a estudante de medicina Juliana Peixoto.

Apenas familiares e amigos próximos acompanharam o evento. Os atletas do Galo não puderam participar, pois tinham atividade com o técnico Gabriel Milito no mesmo horário da cerimônia.

Vargas foi contratado pelo Atlético em 2020, a pedido de Jorge Sampaoli, com vínculo até dezembro de 2024. O Galo, no entanto, não planeja renovar o contrato.

