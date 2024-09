Com foco no Peñarol, Flamengo vai com time reserva contra o Grêmio

Com foco no jogo de volta contra o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores, Flamengo e Tite decidiram poupar o elenco. A equipe será completamente reserva contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube, aliás, informou na tarde desta sexta-feira que 12 jogadores sequer viajarão para Porto Alegre e ficarão no Rio de Janeiro treinando. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

Tite, assim, só vai definir a escalação no treino da manhã deste sábado no Ninho do Urubu, mas uma provável escalação que já dá para imaginar é: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Alcaraz e Lorran; Gabigol e Carlinhos.

Comunicado do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que definiu o planejamento para as duas próximas partidas (Grêmio e Peñarol). A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

O auxiliar Matheus Bachi, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Eler permanecem no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas.

