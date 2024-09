Ferreira treina, mas segue como desfalque no São Paulo

O São Paulo segue a preparação para o duelo com o Internacional, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (20), o treino do Tricolor contou com uma novidade. O atacante Ferreira participou das atividades na reapresentação do elenco após o empate em 0 a 0 com o Botafogo, pela Libertadores.

Ferreira deu mais um passo para voltar a jogar novamente pelo São Paulo. Ele está em tratamento de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, que o tirou de campo nos últimos sete jogos. Dessa maneira, ele segue como desfalque do Tricolor.

O clube não divulga o prazo para o jogador retornar aos campos. A tendência é que ele volte a ser opção para o técnico Luis Zubeldía somente em outubro. No entanto, o atacante tem feito exercícios em campo nesta semana.

O atacante teve a companhia de Liziero, que sente dores no músculo adutor da perna esquerda, em parte do treino com os companheiros. A dupla fez trabalhos com a preparação física. Quem também não tem condições de jogo é Rodrigo Nestor, que lesionou o tornozelo esquerdo.

São Paulo deve ir com time reserva

O técnico Luis Zubeldía deve escalar um time reserva para enfrentar o Internacional, no Morumbis. Afinal, a equipe tem um duelo importante pela Libertadores na próxima quarta-feira (25), quando recebe o Botafogo no jogo de volta das quartas de final.

O provável time do São Paulo par enfrentar o Colorado é: Jandrei, Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Jamal Lewis; Santiago Longo, Michel Araújo e Luciano; Erick, Wellington Rato e André Silva.

São Paulo e Internacional medem forças no domingo (22), às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

