Fluminense x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Botafogo têm um encontro marcado antes dos seus próximos compromissos pela Copa Libertadores. Assim, neste sábado (21), no Maracanã, Tricolor e Glorioso esquecem o torneio internacional e, com objetivos diferentes, focam na rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro. Os times, agora, esquecem, momentaneamente, Atlético-MG e São Paulo, adversários que visitarão, portanto, somente na quarta-feira (25).

Como chega o Fluminense?

Sem vencer o oponente do fim de semana desde junho de 2022, o Tricolor luta contra a zona de rebaixamento no Brasileirão-2024. A equipe do técnico Mano Menezes está na 16ª colocação da competição, com 27 pontos, na rabeira do temido Z4.

Para o Clássico Vovô, Mano terá, então, a missão de parar o ataque do Botafogo com uma zaga reserva. Afinal, Thiago Silva se lesionou durante a vitória sobre o Atlético por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. O Fluminense prepara o Monstro do Tricolor das Laranjeiras para o duelo contra o Galo, na Arena MRV. Thiago Santos, seu companheiro, está suspenso por acúmulo de cartões. Desse modo, Felipe Melo e Antônio Carlos vão ter que se virar.

Já no ataque, Cano deve esquentar o banco para o garoto Kauã Elias. Serna e Árias completam o setor colocado à prova contra o Glorioso.

Como chega o Botafogo?

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 53 pontos, o Botafogo chega com moral pela campanha no Nacional, mas com a frustração do empate sem gols com o São Paulo, na semana passada, no Estádio Nilton Santos, pelo embate de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Até o momento, há um dilema entre ir para o clássico com força máxima ou preservar alguns futebolistas para o reencontro com o Tricolor Paulista, no Morumbis.

O técnico Artur Jorge só não poderá contar com o volante Freitas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, na jornada passada. Tchê Tchê é o favorito para ficar com esta vaga de segundo homem no meio de campo.

Novidades na equipe? O zagueiro Adryelson pode, enfim, pintar na equipe. O Ministro da Defesa, aliás, retornou recentemente, por empréstimo e ainda não entrou em campo.

Onde assistir?

O Premiere (TV fechada) transmite o clássico

FLUMINENSE x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio, Xavier, Antônio Carlos, Melo e Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Árias, Serna e Elias. Técnico: Mano Menezes

BOTAFOGO: John, Vitinho (Ponte), Bastos (Adryelson), Barboza e Telles (Marçal); Gregore, Tchê Tchê e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Jesus. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa/GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.