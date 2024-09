Vitória x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Juventude se enfrentam neste sábado (21), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Brasileirão. O Leão, com 25 pontos, abre a zona de rebaixamento e precisa vencer para não se complicar na briga contra o descenso. Do outro lado, o Jaconero está em 11º, com 32, e segue de olho nas vagas para a Sul-Americana.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Juventude, aliás, terá transmissão do Premiere.

Como chega o Vitória

O Leão, aliás, voltou a somar pontos no Brasileirão após bater o lanterna Atlético-GO. A equipe de Thiago Carpini, aliás, tem a chance de sair da zona de rebaixamento nesta rodada, mas precisa da vitória e ainda torcer pela derrota do Fluminense, que joga contra o líder Botafogo.

Para o duelo, o treinador não contará com a presença de PK, Caio Vinícius, Willean Lepo, Camutanga e Osvaldo. Todos lesionados. O último sofreu um quadro de tromboembolismo e só deve voltar em 2025. Ele, aliás, também terá ausência de Lucas Arcanjo e Alerrandro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Juventude

O time comandado por Jair Ventura, aliás, chega animado para o confronto. Dentro de casa, o Jaconero, afinal, conquistou uma importante virada sobre o Fluminense e se distanciou do grupo da degola. Uma vitória, afinal, pode colocar a equipe de Caxias do Sul na primeira página da tabela.

Para o confronto deste sábado, o Juventude também tem desfalques. Caíque, Daniel Peixoto, Rodrigo Sam e Gabriel Taliari estão entregues ao departamento médico e desfalcam o time.

VITÓRIA x JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 27ª rodada

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)

Data-Hora: 21/9/2024, às 16h (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

VITÓRIA: Muriel; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Filipe Machado, Luan e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Janderson e Carlos Eduardo. Técnico: Thiago Carpini.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Luís Oyama); Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto (Ronie Carrillo). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

