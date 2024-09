Gabigol, do Flamengo, fica fora contra o Grêmio; saiba o motivo

O Flamengo informou, nesta sexta-feira, que 12 jogadores ficarão no Rio de Janeiro se preparando para o duelo de volta contra o Peñarol, pela Libertadores. Desta maneira, o Rubro-Negro irá com time reserva para o jogo contra o Grêmio, neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Contudo, o atacante Gabigol, que atualmente não está no time titular, sequer viajou para Porto Alegre. O camisa 99 ainda não será relacionado para esta partida. Ele, aliás, está entregue à fisioterapia e preparação física por conta de uma fibrose no músculo posterior da coxa direita.

Dessa forma, o provável time do Flamengo para enfrentar o Grêmio tem: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Alcaraz; Matheus Gonçalves, Lorran e Carlinhos.

Como perdeu por 1 a 0 para o Peñarol na última quinta-feira, a equipe de Tite terá que vencer os uruguaios por dois de diferença para avançar na Libertadores, ou por um para levar a decisão para os pênaltis. A bola rola na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo.

Comunicado do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que definiu o planejamento para as duas próximas partidas (Grêmio e Peñarol). A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

O auxiliar Matheus Bachi, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Eler permanecem no CT Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.