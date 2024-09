Kaio Jorge, do Cruzeiro, revela ingratidão do Santos quando foi vendido pelo clube - (crédito: Jogada10)

O atacante Kaio Jorge, aos poucos, começa a se adaptar ao Cruzeiro e ao futebol brasileiro. Após uma passagem apagada pela Itália, onde sofreu com lesões e dificuldades de adaptação, ele retornou ao Brasil.

Contudo, o jogador abriu o jogo e revelou detalhes de sua saída do Santos, analisando que o Peixe foi ingrato com ele, já que sua negociação ajudou nos pagamentos do clube.

Veja também: Seabra, do Cruzeiro, elogia desempenho e fala sobre vantagem na Sula

“Minha ida à Itália foi muito cedo, fui com 18 para 19 anos, em busca de um sonho que tinha: jogar em um clube grande. Assim que apareceu a Juventus, dificilmente eu poderia negar, pois era uma proposta muito boa para mim. Algumas pessoas acham que fui ingrato por ter saído do Santos, mas deixei uma parte financeira nos bastidores”, falou o jogador.

” Muitas pessoas não sabem, mas deixei essa parte pro clube, que era minha. Fui com o coração tranquilo, em busca do meu sonho. E você que já jogou na Itália sabe como é difícil. O futebol italiano favorece muito a parte defensiva. Assim que você sai do Brasil muito cedo pra lá, tem que amadurecer rápido. Joguei com grandes jogadores, mas assim que cheguei na Itália, tive uma lesão muito grave que me afastou por muito tempo”, destaca Kaio Jorge, em entrevista à ESPN.

Todavia, o jogador que marcou um dos gols da vitória celeste sobre o Libertad, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, também falou sobre a lesão que teve na Itália.

“Não pra ter lá, né? É a mesma do Ronaldo. A mesma lesão do Ronaldo. Coloquei um reforço que deixa o joelho mais preso, mais seguro. Com toda a força de vontade e fisioterapia, cheguei a tratar até três vezes ao dia para estar apto a jogar o mais rápido possível. Dei a volta por cima e hoje, graças a Deus, posso fazer o que mais amo: jogar em alto nível e estar em um grande clube aqui no Brasil”, resumiu Kaio Jorge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.