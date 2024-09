Piccinato destaca desafio de substituir Arthur Elias no Corinthians

No comando do Corinthians, o técnico Lucas Piccinato comentou sobre a missão difícil de substituir Arthur Elias, atual treinador da Seleção Brasileira feminina. O comandante das Brabas reconhece que é um desafio complicado, mas já define como positivo.

“Substituir o Arthur dentro do contexto que ele estava, extremamente vitorioso, com a hegemonia que foi criada, tem sido um grande desafio. Um desafio que eu imaginava que seria gigantesco desde o momento que eu aceitei, mas tem sido um desafio muito positivo na minha vida. É algo que me repensar, me faz trabalhar o tempo inteiro para ser melhor do que eu era”, disse o treinador.

Piccinato pode conquistar o Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe duela faz clássico contra São Paulo na Neo Química Arena a partir das 10h (de Brasília). O Timão, aliás, venceu o duelo de ida por 3 a 1 e tem boa vantagem, mas o treinador adota cautela.

“Sabemos que o São Paulo é um time espetacular, que vai tentar fazer o jogo da vida para tentar tirar essa vantagem. Também temos que tentar fazer o jogo da vida para merecer vencer o jogo e merecer ser campeão. Estamos bem preparados para o que pode acontecer no domingo e espero que possamos fazer um grande jogo”, comentou o treinador.

Nível do futebol feminino

Lucas Piccinato também comentou sobre o nível do atual futebol feminino. Ele exaltou o novo momento e e se disse feliz por enfrentar um projeto do qual já fez parte. Ele, aliás, foi treinador do Tricolor paulista de 2018 a 2022, passando quatro temporadas na equipe.

“Muito feliz de estar na final, obviamente. Nos preparamos muito a temporada toda para que pudessémos desfrutar de mais uma final. Sabíamos que a equipe que estivesse do lado oposto seria um grande adversário, o nível do futebol feminino nacional aumentou muito. Equipes aqui de São Paulo, como Palmeiras, Ferroviária, são muito parelhas e tem realizado clássicos quase que a todo momento durante o ano. Fico feliz pelo projeto que já estive à frente algum dia. Como o Thiago (Viana) bem citou, ajudei lá atrás com ele e outras pessoas a plantar uma sementinha que eles estão, de maneira muito proveitosa, fazendo crescer, fazendo o projeto chegar a lugares que a gente achava inimaginável. Espero que a gente consiga fazer mais um grande espetáculo no domingo”, disse.

