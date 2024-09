Grêmio terá mudanças para jogo contra o Flamengo

O Grêmio terá mudanças para o jogo com o Flamengo, neste domingo, às 18h30, na Arena. Na zaga, Rodrigo Ely não treinou na manhã desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho e deve ser ausência para a partida. Por sua vez, Gustavo Martins e Kannemann retornam de suspensão e devem ser os titulares.

Rodrigo Ely, aliás, sentiu dores no mesmo local da lesão muscular anterior no aquecimento do empate com o Bragantino. Além dele, Jemerson está suspenso e é ausência certa.

O volante Du Queiroz ainda não deve retornar após fratura no pé esquerdo. Assim como ele, o atacante Pavon segue recuperação de lesão muscular. André Henrique participou do trabalho com bola e faz transição para a volta total aos treinos depois de lesão muscular grau 3.

Uma provável escalação do Grêmio tem: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Além das ausências dentro de campo, o Grêmio não será comandado pelo técnico Renato Gaúcho. Ele vai cumprir a segunda partida de suspensão pelo STJD. Desta maneira, o auxiliar Marcelo Salles deve ser o comandante.

