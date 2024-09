Brasília Champions terá disputas com atletas paralímpicos

Dando sequência à programação do Brasília Champions 2024, neste sábado (21/9), a partir das 17h, acontece uma emocionante exibição nacional de tênis em cadeira de rodas. O Brasília Champions Wheelchair contará com a presença dos atletas paralímpicos Ymanitu Silva, Daniel Rodrigues, Leandro Pena e Gustavo Carneiro, além das brasilienses Jade Lanai e Maria Fernanda Alves. A entrada do público no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson é gratuita. O evento recebe o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer.



O sexteto que estará em Brasília está entre os melhores atletas do mundo. Rodrigues e Carneiro chegaram às quartas de final das duplas da categoria Open Masculino (atletas com deficiência para se locomover, mas sem comprometimento de braços e mãos) dos Jogos Paralímpicos de Paris e ocupam as 17ª e 37ª posições, respectivamente, do ranking mundial.



Já Silva e Pena competem na categoria Quad (atletas com deficiências que afetem, além das pernas, o movimento dos braços) e chegaram bem perto de uma medalha de bronze em Paris ao terminarem em quarto lugar. No ranking mundial da categoria, Silva é o 10º e Pena, o 13º. Entre as meninas da Open Feminino, Maria Fernanda é a 35ª colocada, enquanto Jade ocupa a 44ª posição.



O evento ressalta a importância da inclusão e do respeito à diversidade no esporte. Os jogadores estarão divididos em dois grupos e se enfrentarão em melhor de três sets. O Time Mané Garrincha, formado por Ymanitu Silva, Gustavo Carneiro e Maria Fernanda Alves, enfrentará o Time Nilson Nelson, composto por Leandro Pena, Daniel Rodrigues e Jade Lanai.



Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do DF, destacou: “O Brasília Champions Wheelchair chega para celebrar o talento e a determinação dos atletas paralímpicos, além de promover a inclusão e o respeito à diversidade no esporte. Em ano de Paralimpíadas, o torneio se consagra como uma oportunidade ímpar para que esses atletas mostrem suas habilidades e inspirem a todos com suas histórias de superação. Por meio deste evento, buscamos não apenas destacar o alto nível de competitividade, mas também fomentar uma maior conscientização sobre a importância do esporte adaptado de alto rendimento.”



“O Brasília Champions é um grande evento e teremos a oportunidade de mostrar a nossa modalidade nessa exibição. Todos nós atletas sempre gostaríamos de participar de grandes eventos para mostrar a importância que tem o tênis em cadeira de rodas. Fico muito feliz em poder estar em Brasília; será uma exibição muito bacana. Tenho certeza que iniciativas como essa agregam bastante ao nosso esporte”, afirmou o mineiro Daniel Rodrigues.



Jade Lanai está ansiosa para jogar em casa: “É muito bom ver um evento dessa grandeza acontecendo aqui no Brasil, ainda mais na nossa capital. Ver a cidade se movimentando e se engajando com o tênis me deixa muito orgulhosa e feliz. É um evento de qualidade e de muita importância para o esporte. Já tive a oportunidade de participar do Brasília Champions como espectadora, e desta vez ser convidada para fazer parte do evento é uma honra muito grande para mim. É incrível, especialmente por ser na minha cidade, onde comecei no tênis em cadeira de rodas. O tênis em cadeira de rodas será uma novidade no Brasília Champions, contribuindo enormemente para a inclusão da modalidade no evento.”



Além da exibição do tênis em cadeira de rodas, o Brasília Champions 2024 conta com uma extensa programação que começou na quinta-feira (19/9), oferecendo eventos e atividades para todos os amantes do tênis.



Programação completa



Brasília Champions Kids: De 19 a 22 de setembro, a etapa Brasília do Circuito Nacional Tennis Kids, apresentado por BRB, contará com a participação de crianças de 8 a 11 anos.



Festival Brasília Champions: Entre 23 e 25 de setembro, o festival oferecerá clínicas e vivências de tênis destinadas a crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (COPs), com o objetivo é fomentar o acesso à prática esportiva e fortalecer Brasília como um polo de tênis.



Brasília Champions Juniors: De 26 a 29 de setembro, o Circuito Brasiliense de Tênis Infanto juvenil, com pontuação CBTG3, reunirá jovens promissores da capital federal.



Brasília Champions Legends: Nos dias 27 e 28 de setembro, acontecerá uma exibição internacional que contará com a presença de lendas do tênis mundial, alguns dos melhores atletas do mundo, além de convidados. O evento é um dos destaques do Brasília Champions 2024, oferecendo aos fãs a chance de ver grandes nomes do esporte em ação.



*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer