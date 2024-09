Gabriel Brazão passa ileso em quase metade dos jogos pelo Santos

Uma das contratações do Santos para esta temporada, o goleiro Gabriel Brazão recebeu a difícil missão de substituir o capitão João Paulo na equipe. Afinal, o titular rompeu o tendão de Aquiles no início da Série B e só terá condições de atuar novamente no ano que vem. Contudo, o reforço do Peixe vem apresentando grande desempenho e, na última partida contra o Botafogo-SP, chegou em uma marca importante.

Afinal, Gabriel Brazão chegou a dez jogos sem sofrer gols pelo Peixe desde que chegou ao clube, nesta temporada. Ele estreou no dia 24 de maio, na derrota para o América-MG, ao entrar em campo no primeiro tempo, justamente para substituir João Paulo, lesionado. Desde então, são 21 partidas com a camisa do Santos, o clube que mais defendeu na carreira. Quase metade destes embates, passou ileso.

É verdade que seu início foi bastante irregular. Contudo, começou a crescer dentro de campo junto com o restante dos companheiros. A força do elenco, aliás, é o segredo do sucesso, segundo o próprio goleiro.

“O segredo de tudo está no trabalho. Sou grato a Deus pelas oportunidades e pelo esforço diário ao lado dos meus companheiros, que tem dado resultado. No nosso time, todos ajudam: começamos a atacar desde o goleiro e defendemos a partir dos atacantes. Temos um grupo muito dedicado, onde cada um faz a sua parte, e isso tem sido fundamental para manter nosso sistema defensivo tão sólido”, disse Brazão.

Gabriel Brazão e a decisão contra Novorizontino

Na próxima partida, o Santos encara o Novorizontino, líder da competição e que tem um ponto a mais que o Peixe na tabela. O goleiro falou sobre a importância da partida e disse que os jogadores tem buscado encarar cada jogo como uma final. Para Fábio Carille, o objetivo da equipe é chegar nos 64 pontos e garantir o acesso.

“Esse próximo jogo é extremamente importante. A Vila vai estar cheia, com a torcida nos apoiando, e será mais uma final para nós. Tratamos cada jogo como uma final e estamos prontos para enfrentar o Novorizontino, que vem fazendo uma ótima Série B. Estamos nos preparando intensamente para fazer um grande jogo na segunda-feira’, finalizou o goleiro.

