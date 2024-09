Corinthians x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Corinthians x Atlético-GO - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Corinthians recebe o Atlético Goianiense neste sábado (21/9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 18° colocado, com 25 pontos e pode sair da zona de rebaixamento com uma vitória e uma combinação de resultados. Já o Dragão é o lanterna da competição com 18 pontos e precisa reagir rapidamente para permanecer na elite. Este duelo entre times da zona de rebaixamento pode ter como atração a estreia de Memphis Depay com a camisa do Timão. E terá uma supercobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa bem antes, com o pré-jogo a partir das 14h30 (de Brasília). Marcus Cassino estará na narração.

Além da narração de Marcus Cassino, a cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo e seus comentários precisos e com Guto Ablas em cima do lance nas reportagens. Não deixe de conferir este duelo pelo Brasileirão com a Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima.

